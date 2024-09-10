عبدالعزيز بن سعود والسيسي يبحثان العلاقات والتعاون الأمني

بتوجيه من القيادة، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، أمس الأول بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في القصر الرئاسي بالقاهرة. وخلال اللقاء، تم استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين الشقيقين. كما نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، متمنين لحكومة وشعب مصر دوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، ومن الجانب المصري وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

جريدة المدينة