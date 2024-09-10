عالمية
بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات تطوير الطرق الرئيسية بالرياض
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض (المجموعة الأولى) والتي تشمل:
مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني.
مشروع امتداد طريق الطائف بحي لبن شرقاً حتى مشروعالقدية.
مشروع تنفيذ جسرين موازيين للجسر المعلّق وتطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة.
وطالبت الهيئة الملكية لمدينة الرياض من ملاك العقارات تقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً، كما يمكنكم التواصل عبر رقم الاتصال الموحد 19933. لمزيدٍ من التفاصيل: https://rcrc.gov.sa/ar/news/54833
جريدة المدينة
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