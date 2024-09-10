القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على المغني المصري سعد الصغير أثناء عودته من أمريكا وبحوزته مواد مخدرة مدرجة ضمن جداول المخدرات.

وكشفت مصادر أن سعد الصغير كان موجودًا بالولايات المتحدة الأمريكية لإحياء حفل غنائي هناك، وأثناء تفتيشه بمطار القاهرة بعد عودته عثر بحوزته على مواد مخدرة وهي عبارة عن سجائر إلكترونية وفيب بزيت الماريجوانا.

وبحسب صحف محلية، أقر الفنان المصري بحيازة هذه المواد بقصد التعاطي وليس الاتجار، لتقوم الشرطة بمطار القاهرة بتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

ويأتي ضبط سعد الصغير بعد عامين من ضبط مواطنته الفنانة منة شلبي داخل المطار ذاته وبحوزتها مواد مخدرة من بينها الماريجوانا التي ضُبِطَت مع سعد.

وفي التفاصيل، التي أوردتها النيابة العامة أنه خلال تفتيش الحقائب عثر بداخلها على 12 كيسًا مختلف الأشكال والألوان بداخل كل منها أجزاء نباتية خضراء اللون جافة وعلبة بلاستيك بداخلها أجزاء نباتية خضراء جافة وعدد سيجارتين ملفوفتين يدويًّا بداخل كل منهما أجزاء نباتية خضراء جافة، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنها جميعًا لنبات الحشيش “القنب”.

كما عُثر أيضًا على 10 سجائر إلكترونية “فيب” مختلفة الأشكال والأنواع بداخلها جميعًا مادة زيتية صفراء ثبت أن بداخلها الحشيش المخدر.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن قصد المتهمة من حيازة المضبوطات هو التعاطي، كما ثبت للنيابة العامة من خلال مشاهدة المقاطع المرئية المسجلة لمكان الواقعة صحة ضبط المتهمة وبحوزتها المواد المخدرة.

وقضت المحكمة على الفنانة منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه في اتهامها بـ”إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي”.

إرم