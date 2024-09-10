السوداني يستقبل وزير النقل المصري ووفد مجموعة من الشركات المصرية الكبرى

استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة المصري، كامل الوزير، بحضور عدد من رؤساء كبرى الشركات المصرية المتخصصة في مجالات الطرق والإنشاءات والجسور.

وأكد السوداني أن هذه الزيارة تجسد العلاقات الأخوية المتينة بين العراق ومصر، مشيرًا إلى أنها تعد دعامة للتعاون المثمر الذي يخدم مصالح شعوب البلدين. وأضاف أن أبواب العراق مفتوحة لجميع الأنشطة التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وأشار السوداني “أمس الأول” إلى أن العراق يشهد حالياً حركة نشطة في مجال التنمية والإعمار، موضحاً أهمية تشكيل خلية متابعة للتخطيط لمشاريع يمكن للشركات المصرية تنفيذها في العراق.

من جانبه، نقل وزير النقل المصري كامل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى السوداني، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لزيارة السوداني الأخيرة إلى القاهرة، وتعكس الرغبة المصرية في توسيع التعاون مع العراق بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

وأكد الوزير العمل للوصول إلى إكمال مذكرة التفاهم مع وزارة النقل العراقية في مجال النقل البري والسككي، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة الفاعلة في إنجاز مشروع طريق التنمية.

وضم الوفد الذي رافق الوزير 14 شركة كبرى، من مجموع 100 شركة مصرية طلبت المشاركة بمشاريع في العراق، حيث أبدى ممثلو هذه الشركات استعدادهم لنقل خبراتهم والشراكة مع العراق.

بوابة روز اليوسف