بالصور.. ليلى علوي تستأنف تصوير فيلم المستريحة

استأنف فريق عمل فيلم “المستريحة” تصوير مشاهده من جديد بعد فترة توقف، وذلك في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من أبطال الفيلم، على رأسهم الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم قريبًا في السينمات.

وأكدت ليلى علوي أن هذا الفيلم يختلف عن الأعمال السابقة التي جمعتها ببيومي فؤاد، سواء من ناحية الأحداث أو الشخصية التي تؤديها، وهو ما سيلاحظه الجمهور عند مشاهدة الفيلم.

يشارك في بطولة فيلم “المستريحة” إلى جانب ليلى علوي وبيومي فؤاد، كل من محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا.

الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

بوابة روز اليوسف