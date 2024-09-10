الكرملين يقول إنه لن يشاهد المناظرة بين هاريس وترامب

قالت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشاهد المناظرة بين المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب وكاملا هاريس.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المناظرة من شأن الناخبين الأميركيين.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوقف عن التعليق على الانتخابات الأميركية بعدما قال في تعليق ساخر إنه يريد فوز هاريس في الانتخابات.

وكان بوتين قال، خلال منتدى اقتصادي عقد مؤخرا في فلاديفوستوك، إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن “أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لذا سندعمها أيضا”.

وأضاف “ثانيا، لديها ضحكة معبّرة ومعدية تظهر أنّها في وضع جيد”.

وإذ أشار الرئيس الروسي إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب فرض العديد من “القيود والعقوبات” على روسيا، قال “ربما تمتنع كامالا هاريس عن القيام بأشياء مماثلة”.

سكاي نيوز