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شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة أفراح عصام تبهر المتابعين بإطلالة جديدة وأنيقة بــ(الدراعة)

2024/09/10
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نشرت الفنانة السودانية المعروفة أفراح عصام, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بأفراح الشعب, بإطلالة أنيقة أبهرت بها جمهورها ومتابعيها.

وفاجأت أفراح عصام, المتابعين بالظهور بــ(الدراعه), وكتبت الفنانة الشابة: (عجبتني جدا فكره الدراعة البسيطة الممكن تطلعي بيها المشاوير الخفيفة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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