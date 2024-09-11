وزير الزراعة والغابات في زيارة لخور اربعات

قام وزير الزراعة والغابات المكلف د.ابوبكر عمر البشرى بزيارة تفقدية لخور اربعات للوقوف على الاثار السالبة التي تسبب فيها سيل خور اربعات للمحاصيل الزراعية والجناين رافقه خلالها مدير عام الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية البحر الأحمر مهندس زراعي تهاني احمد عبدالله. كان في استقباله المدير التنفيذي المحلية واعدا بتوفير شتول محسنة.

ونوه البشرى ان وزارة الزراعة بولاية البحر الأحمر ستقوم بحصر الفقد في الأراضي الزراعية والجناين مؤكدا ان وزارة الزراعة بولاية البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة الزراعة ولاية القضارف ستقوم بتسليم تقاوي ذرة ودخن تقدر ب ٩٠ طنا تزرع في السهول العليا.