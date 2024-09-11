والي الخرطوم ينعي الهرم الرياضي عصام الدين الدرديري

ينعي والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم الرياضي الهرم الأستاذ عصام الدين الدرديري الذي إنتقل الى جوار ربه بعد معانآة طويلة مع المرض.

عمل الفقيد في تأسيس البرنامج الرياضي في اذاعة ولاية الخرطوم ثم قناة الخرطوم،، وعرف بين أقرانه مثالاً للتواضع والتفاني في اداء عمله. التعازي للأسرة الرياضية عامة ولاسرته خاصةً رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إنا لله وإنا إليه راجعون.

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