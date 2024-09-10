شاهد بالفيديو.. إبراهيم جابر في استقبال الآليات الجديدة لهيئة الموانئ البحرية

قال عضو مجلس السيادة الانتقالى مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس مستشار بحرى إبراهيم جابر إن السودان سيظل صامداً قوياً ومنتصراً فى كل المواقع إقتصادياً وعسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً ، ولن يقف أي تحدي أمامه حتي يأخذ موقعه الريادي بين الدول .

جاء ذلك لدى تشريفه الثلاثاء حفل وصول آليات المناولة المتمثلة فى عدد (ثمانية كرينات مطاطية وخمسة رافعات سعة 45 طن ) بالميناء الجنوبي ببورتسودان حيث وعد سيادته بدعم أي جهد يعمل على تطوير الموانئ السودانية، مبينا أن هناك خطة لتأهيل ميناء عثمان دقنة وكل ما من شأنه أن يسهم فى رفع كفاءة الأداء .

مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك نظرة عميقة وفاحصة لدعم المجهود الحربي ولتنمية وتطور السودان وإعادة الإعمار بما يحقق الرفاهية والعيش الكريم للشعب السودانى، مضيفا أن البلاد زاخرة بالموارد التى إذا ما أحسنت إدارتها ستسهم فى تفعيل الموانئ ورفع كفاءتها التشغليلة .

كما أشار سيادته إلى أهمية تدريب وتحفيز الكادر البشرى العامل بالموانئ ليواكب التطوير والتحديث الذى يؤدي إلى التناغم فى الأداء.

وقد وجه عضو السيادي وزارة النقل بضرورة إعادة تأهيل السكك الحديدية لربط جميع مناطق الإنتاج بالبلاد بمنافذ التصدير كما بشر سيادته بقرب تشغيل الباخرة النيلية بين مصر والسودان ، و العمل على تفعيل النقل النهري والموانئ الجافة لتحقيق الفائدة المرجوة من عمل الموانئ بالسودان.

من جانبه وصف وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د. جبريل إبراهيم وصول آليات المناولة بالإنجاز المهم فى ظل الظروف الإستثنائية التى تعيشها البلاد ، متحدثاً عن أهمية رفع كفاءة هذه الموانئ لتواكب مطلوبات التجارة العالمية وتتفوق علي العديد من الموانئ المماثلة .

إلى ذلك هنأ وزير النقل المهندس ابوبكر أبوالقاسم هيئة الموانئ وشركائها بوصول المنظومة الجسرية الرافعية والمطاطية والتطور فى منظمومة كهربة الموانئ مشيراً إلى أن هذه التوسعة رسالة تفيد بجاهزية موانئ السودان مع صفرية الإنتظار فى الشحن والتفريغ .