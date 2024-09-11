جبريل: تدشين الآليات الجديدة دفعة لعمل وتطوير الميناء

أعتبر دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية ان تدشين الكرينات والمولدات ودخولها الميناء بمثابة دفعة جديدة لعمل تطوير الميناء وجعله في مصاف الموانئ المجاورة.

وقال جبريل لدى مخاطبته حفل تدشين هيئة الموانئ الثلاثاء بفندق كورال ببورسودان تدشين آليات جديدة علينا استغلال شواطئنا بصورة جيدة لتكون موانئ أفريقية وليس للسودان فقط مشيرا ان موقع السودان استراتيجي وان البحر الأحمر من أهم البحار مناشدا للتفكير بافق اسع لإستيعاب التجارة العالمية واختصار الطرق للعالم عبر البحر الأحمر مضيفا ان هذا يتوقف على المنافسة العالية جدا مشيرا ان الموانئ المجاورة تعمل بصورة آلية كاملة.

وذكر ان وجود هذه الآليات مهم جدا لكن الأهم هو كفاءة التشغيل برفع قدرات العمال وتحفيزهم لتكون المنافسة قوية جدا.

وقال إن التحدي كبير جدا ومحتاجين جهد كببر وعلى إستعداد المناولة بأحسن المستويات في ميناء بورتسودان وسواكن.