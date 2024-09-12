شوفولها شغلانة.. ياسمين الخطيب تهاجم مها أحمد بسبب فيديوهات التيك توك

علقت ياسمين الخطيب على الجدل الذي أثارته الفنانة مها أحمد بسبب فيديوهاتها على تيك توك وتصريحاتها المثيرة للجدل في الأيام الأخيرة.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك: “أناشد المستشار تركي آل الشيخ بسرعة الاستجابة لطلب مها أحمد. ابحثوا لها عن وظيفة تنتشلها من هذا السقوط والهوان المُخجل الذي يبدو أنها اعتادت عليه، وتعفينا من هذا المستوى المتدني، ومن ألفاظها التي تنم عن قلة الأدب والجرأة. ما هذا الأسلوب المقرف؟!”.

هاجمت الإعلامية مروة صبري من خلال برنامجها “قعدة ستات”، مها أحمد بسبب هجومها على متابعيها عبر منصة “تيك توك”.

وقالت مروة صبري إن مها أحمد هاجمت متابعين لها عبر تطبيق تيك توك، تساءلوا عن سبب ظهوها فى لايفات، وابتعادها عن التمثيل وموقف زوجها الفنان مجدي كامل.

وأضافت: “الغريب والصادم أن مها أحمد ردت على المتابعين الذين كانوا جزءا من شهرتها قائلة: اللي هيقولي كلمة مش عجباني هدية بالشبشب”.

وتابعت مها أحمد: “افصلوا النت عن مها أحمد يا جماعة لأنها مبقتش خطر على نفسها دي بقت خطر على الجمهور كمان”.

صدى البلد