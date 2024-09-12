سيمون: إحنا أكتر جيل اتربى على الحب والاحترام والنقاء لأنفسنا والآخرين

شاركت الفنانة سيمون صورة جديدة لها بإطلالة شبابية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وكتبت معلقة: “إحنا جيل تربى على الحب والاحترام والنقاء لأنفسنا وللآخرين”.

يجدر بالذكر أن آخر أعمال سيمون كان مسلسل “صيد العقارب”، الذي حظي بإعجاب واسع من الجمهور في الوطن العربي، وتصدر التريند فور عرضه. المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، محمد علاء، محمد علي رزق، رياض الخولي، ومجموعة أخرى من النجوم.

وأعربت سيمون عن سعادتها الكبيرة بتجسيدها لشخصية “سماسم” في المسلسل، مشيرة إلى أن علاقتها بالفنانة غادة عبد الرازق قديمة وتربطهما علاقة إنسانية منذ البدايات.

كما كشفت سيمون، خلال مقابلة ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، عن نصيحة والدها التي أثرت فيها منذ بداياتها الفنية، قائلة: “أبي قال لي أن أتبع إحساسي، بمعنى أنه إذا لم أشعر برغبة في القيام بشيء فلا داعي لتبرير ذلك. وإذا شعرت بعدم الرغبة في القيام بشيء، ببساطة أقول لا… وعلى الرغم من علاقتي القديمة بغادة عبد الرازق، إلا أنني أفتخر بالعمل معها”.

وعن تحمسها للدور في صيد العقارب، قالت سيمون، إن أول الأسباب أن غادة معانا وهي طول الوقت كانت بتقوللي هتيجي هنشتغل وأنا بحب اللي يحبني لدرجة الإصرار والعامل الثاني هو التركيبة كلها.

صدى البلد