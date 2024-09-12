إنذار لـ 23 منشأة سياحية في حملة لـ “السياحة والمصايف” بالإسكندرية

واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تكثيف حملاتها على الكافيتريات والمطاعم والمحلات العامة، للتحقق من تراخيصها والتزامها بالبيع وفق قوائم الأسعار المعتمدة، بهدف منع استغلال المواطنين.

شملت الحملة 34 منشأة تشمل مطاعم وكافيتريات ومحال في أحياء المنتزه أول، الجمرك، وشرق. وقد تبين أن 23 منشأة منها غير ملتزمة بقوائم الأسعار المعتمدة، وتم توجيه إنذارات لها بضرورة الإسراع في تجديد واعتماد قوائم الأسعار.

وطالب الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين بالإبلاغ عن أي منشأة تقوم بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة على خطوط الشكاوى والصفحة الرسمية للإدارة على “فيسبوك”.

بوابة الأهرام