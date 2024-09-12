بوسي تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها على إنستجرام | صور

شاركت المطربة بوسي جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر خاصية “أستوري” على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

ظهرت بوسي بإطلالة لافتة، مرتدية ملابس لامعة باللون البنفسجي وحذاء بكعب عالٍ، وأكملت مظهرها ببعض الإكسسوارات البسيطة. من الناحية الجمالية، اختارت مكياجًا هادئًا، مما أضاف لمسة من الجمال والتألق إلى إطلالتها.

كانت آخر أعمال بوسي، هي أغنية «بحبك أنا» التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب منذ 3 شهور، بالتعاون مع شركة روتانا للانتاج الفني؛ حيث حققت نسب مشاهدة عالية منذ وقت طرحها، والأغنية من كلمات أمير شيكو، وألحان تايسون.

بوابة الأهرام