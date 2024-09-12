ماكرون يتودّد إلى الرئيس تبّون لأجل العفو الدبلوماسي

حملت كلير لوجوندر، المبعوثة الخاصة ومستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري لها يوم الأربعاء، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية.

وجاءت هذه الرسالة بعد ساعات من تهنئة ماكرون لتبون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية في انتخابات 7 سبتمبر الجاري.

وأكد الرئيس الفرنسي في رسالة التهنئة على الطابع المميز للعلاقات بين فرنسا والجزائر، مشيرًا إلى أهميتها في جميع المجالات، خصوصًا في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما شدد ماكرون على أهمية الحوار بين البلدين، خاصة في ظل وجود الجزائر في مجلس الأمن الدولي، معربًا عن عزمه على تعزيز الشراكة القوية التي تربط البلدين، وفقًا لإعلان الجزائر.

ومن خلال هذين المؤشرين، يبدو واضحا جدا أن أن ماكرون يبحث بكل السبل الدبلوماسية عن تجاوز انحرافه السياسي مع الجزائر، خاصة عقب تجديد دعم بلاده للحكم الذاتي الوهي في الصحراء الغربية، لذلك يتودد حاليا بعدما رأى الجزائر تخرج منتصرة من الاستحقاق الرئاسي مجددة العهد مع الرئيس تبون لمواصلة سياسته الندية، وهو ما يقطع الطريق أمام أي مناورة خارجية.

الشروق الجزائرية