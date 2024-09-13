اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية: سحب وفقد الجنسية من 90 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأضاف أن قرار اللجنة جاء كالآتي:

1- فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم 6 حالات.

2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررا أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالة.

3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم 83 حالة.

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