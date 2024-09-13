اقتصاد وأعمال
جابر يطمئن على الاستعدادات لموسم الحصاد بمشروع الرهد الزراعي
إطمأن عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحري مستشار *ابراهيم جابر* على الاستعدادات الجارية لموسم الحصاد بمشروع الرهد الزراعي للذرة والفول والقطن معلنا عن استعداد الدولة لتوفير التقاوي والمدخلات الزراعية لمسيرة الزراعة والإنتاج الزراعي .
جاء ذلك لدى لقائه الخميس وفد مجلس تنظيم مشروع الرهد الزراعي. حيث أوضح عبد العظيم محمد القوم رئيس المجلس أن المزارعين في أتم الجاهزية للدخول في زراعة الموسم الشتوي بعد الحصاد.
من جانبه أوضح أمين مال المشروع الأمين العبادي أن ما تم إنجازه في مشروع الرهد الزراعي يدحض كل الإشاعات ضد الأمن الغذائي في السودان.
سونا
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