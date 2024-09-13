منوعات

من أكبر مخططات العدو من الحرب فصل دارفور عن السودان

2024/09/13
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أنا لا أشك طرفة عين انو من أكبر مخططات العدو من الحرب دي
فصل دارفور عن السودان وجدانيا ونفسيا ثم جغرافيا
لكن حكمة الله و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين
قدر الله انو الحرب دي توحد الناس توحيد مبالغ فيهو
و حتى بعض الذين في قلوبهم عنصرية
كان تجاه الشماليين أو كان تجاه الغرب
الموضوع ده شبه اختفى
وكمان الفاشر دي حكاية براها
سبحان الله يومت نشرت منشور انو دعواتكم للفاشر بعد انجلت المعركة
علق لي الليموني محمد حامد الهو من أقصى الشرق
قالي انتصرنا الحمدلله
وقفت مع العبارة دي كثيرا
شوف كيف الوجدان ده اتوحد على قلب رجل واحد لمحاربة هذا العدو الغاشم …

مصطفى ميرغني
مصطفى ميرغني

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