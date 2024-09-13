منوعات
إلى أين يتجه السودان ؟
إلى أين يتجه السودان؟
جواب منطقي وموضوعي وواقعي لحال الحرب في السودان
من رجل خبير ومطلع على حقائق الأمور و قريب من حواضن الميليشيات
المقطع ده ٩ دقائق لكن فيهو بشارات كبيرة و سيبعث فيك الأمل ان شاءالله
اسمعو وحتعرف الجيش اشتغل قدر شنو في المعركة دي
نصر من الله وفتح قريب
جزى الله خيرا الدكتور الصادق الرزيقي
مصطفى ميرغني
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