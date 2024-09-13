إلى أين يتجه السودان؟

جواب منطقي وموضوعي وواقعي لحال الحرب في السودان

من رجل خبير ومطلع على حقائق الأمور و قريب من حواضن الميليشيات



المقطع ده ٩ دقائق لكن فيهو بشارات كبيرة و سيبعث فيك الأمل ان شاءالله

اسمعو وحتعرف الجيش اشتغل قدر شنو في المعركة دي

نصر من الله وفتح قريب

جزى الله خيرا الدكتور الصادق الرزيقي

مصطفى ميرغني