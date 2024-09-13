الصين تعلن عن معاملة صفرية جمركية لأقل البلدان نموا

ستمنح الصين جميع الدول الأقل نموا التي تُقيم علاقات دبلوماسية مع الصين معاملة صفرية للتعريفات الجمركية لخطوط التعريفة الجمركية بنسبة 100 بالمائة، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك بمجلس الدولة نُشر يوم الخميس.

وذكر البيان أن المعاملة المذكورة التي دخلت حيّز التنفيذ اعتبارا من أول ديسمبر من العام الجاري، تهدف إلى توسيع الانفتاح أحادي الجانب على الدول الأقل نموا وتحقيق التنمية المشتركة.

وبالنسبة للمنتجات الخاضعة لإدارة الحصص الجمركية، فإن السلع المدرجة ضمن الحصة المعنية ستتمتع بتعريفات صفرية، فيما ستبقى معدلات التعريفة الجمركية على السلع التي تتجاوز الحصة المحددة دون تغيير.