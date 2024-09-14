لأول مرة.. دولة تمنح 34 ألف دولار للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته وجنسيته ويغادرها

أعلنت الحكومة السويدية، الخميس، لأول مرة في تاريخها، عن قرار يمنح كل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده والتخلي عن إقامته الشرعية وجنسيته التي حصل عليها، مبلغ 350 ألف كرون سويدي، أي ما يعادل 34 ألف دولار.

من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، وهو يأتي بتوجيه من حزب “الديمقراطيين السويديين” المناهض للهجرة. وقد تم الإعلان عنه من قبل وزير الهجرة الجديد، يوهان فورسل، خلال مؤتمر صحفي عقده بمشاركة ممثلي أحزاب “تيدو”. كما تم الإعلان عن برنامج “دعم العودة الطوعية للمهاجرين”، والذي يتيح أيضاً لمن دخلوا السويد عبر لم الشمل الاستفادة من الدعم، بحيث يحصل كل فرد من أفراد الأسرة على المبلغ ذاته، وفقاً للمركز السويدي للمعلومات.

وتشير إحصاءات رسمية أصدرها “المركز الوطني السويدي” أو SCB اختصارا، أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفا.

أما ما تقدمه دول أوروبية أخرى من “إعانات مالية” كحافز لعودة المهاجر، فأكبره في الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج.

الشرق القطرية