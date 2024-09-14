عالمية

اعتداء بالسلاح الأبيض على رئيس جزر القمر

2024/09/14
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تعرض رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الجمعة، لإصابات طفيفة بعد تعرضه لاعتداء بالسكين، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الرئاسة لفرانس برس.

وشددت المتحدثة باسم حكومة جزر القمر على أن حياة الرئيس ليست في خطر بعد تعرضه لـ”اعتداء”.

وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة، لفرانس برس، طلب عدم كشف اسمه بأن “الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة”.

وأشار إلى أن “جروحه ليست خطرة”، وأنه تمّ توقيف المعتديَين. وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة.

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فرانس برس

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2024/09/14