جنا عمرو دياب تروج لأغنيتها الجديدة وتكشف موعد طرحها

روجت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، لأغنيتها الجديدة بعنوان “Season One”، والتي من المقرر إصدارها خلال الأيام المقبلة.

ونشرت جنا صورًا من كواليس تصوير الأغنية عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “يا جماعة، الموسم الأول يوم 20 سبتمبر، فخورة بالتعاون الذي حدث بيننا ولا أستطيع الانتظار لمشاركة الأغنية معكم. كانت البداية لكل شيء، ولا أستطيع وصف حماسي لهذه الأغنية، بحبكم.”

يُذكر أن جنا دياب أصدرت مؤخرًا أغنية بعنوان “I’ll Just Say It” عبر قناتها على يوتيوب، وعلقت قائلة: “إذا كنت تشعر بالإرهاق وتساورك مشاعر الشك بالنفس، وترغب في الصراخ والبكاء، استمع لأغنيتي المتاحة على كل المنصات.”

المصري اليوم