ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة – صورة

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بمقطع فيديو من أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة، وحظيت بتفاعل واسع من متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها وروحها المرحة.

وتألقت ياسمين عبدالعزيز في إطلالة صيفية أنيقة وبسيطة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأخضر، أبرز جمالها وأضفى على إطلالتها لمسة من الهدوء والرقي.

وتستعد ياسمين عبدالعزيز حاليًا للبدء بتصوير مسلسلها الجديد «وتقابل حبيب»، الذي يجمعها بالفنان كريم فهمي بعد غياب 4 سنوات من تعاونها، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2025.

المصري اليوم