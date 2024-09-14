شاهد بالصورة والفيديو.. نساء سودانيات يتفاعلن في الرقص بشكل هستيري على أنغام “عقد اللولي” خلال حفل للجالية السودانية بالولايات الأمريكية

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول نساء سودانيات يشاركن في إحتفال للجالية السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ورقص النساء والفتيات الحاضرات الاحتفال بشكل هستيري على أنغام أغنية الفنان الراحل سيد خليفة “عقد اللولي”.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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