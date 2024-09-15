زين تدشن المرحلة الأولى في مشروع التدريب المهني والحرفي

بعد اكتمال عمليات الفرز والمعاينات الشخصية لإختيار المتدربين المستوفين لشروط الالتحاق بمبادرة التدريب المهني للشباب ، اعلنت زين عن بداية المرحلة الأولى من الدورات التدريبية في خمس مدن سودانية هي أم درمان والدامر وكسلا ودنقلا وكريمة بمحلية مروي بالولاية الشمالية.​​​​​​

ودشنت شركة زين بداية التدريب من مدرسة الدامر الثانوية الفنية بولاية نهر النيل وسط تدافع وحماس كبير من المتدربين الشباب وبحضور منسوبي الشركة بالإقليم الشمالي وإدارة مدرسة الدامر الثانوية الفنية إلى جانب الأساتذة والمدربين.

وكانت الشركة أعلنت عن مشروعها للتدريب المهني للشباب في إطار سعيها للتخفيف من التحديات الاقتصادية للحرب وعواقبها السالبة على الأسر السودانية بصفةٍ عامة والشباب بصفةٍ خاصة. وقامت الشركة بالتعاقد مع عدد من مراكز التدريب المهني والحرفي التي تملك خبرات طويلة في العديد من مجالات التدريب المهني، لتمنح المتدرب مساحة للاختيار من بين عدد من المهارات الحرفية التي يمكن تطويرها واتقانها.

تلقت المبادرة أكثر من خمسة آلاف طلب من الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة ما يشير لأهمية المبادرة، وحاجة الشباب الفعلية للانخراط في برامج التدريب المهني والحرفي، الذي يعد بوابة للحصول على فرصة للعمل والتطور. يستمر التدريب النظري والعملي المكثف بين ثلاثة أسابيع إلى شهر.