الفزعة السياسية الدولية؛ اسقاط الجنين ( الدعم السريع ) للحفاظ على الام ( قحت ) !

فشلت كل المخططات والسيناريوهات التي تم رسمها للسيارة على السودان؛ كلها دونما استثناء.

وذلك بسبب موقف الجيش السوداني والخركات المسلحة والمستنفرين اولا ، لكن والحق يقال فقد ساعد على ذلك ظروف دولية معقدة وهي :

– الحرب الاوكرانية

– المقاومة في فلسطين

– المقاومة في لبنان وسوريا

– التهديد الإيراني

– الرعب الحوثي

– التغيرات الساسية والدمغرافية في غرب افريقيا

– تهتك القرن الافريقي

لولا هذه الظروف لكان وضع السودان حرجا جدا.

– حاولوا بشتى السبل ان يوقفوا القتال في السودان لانه يسير لمصلحة الجيش ، ففتحو اكثر من منبر في افريقيا وأوروبا لذلك.

– حاولوا ان يستغلوا منظمات الأمم المتحدة ، فاعلنوا المجاعة ثم الكوارث ثم الاوبئة ، ليس لمساعدة السودانيين بل ، بل لإيقاف حرب لا تسير وفق ما يرجون.

– حاولوا اسقاط الفاشر لإعلان حكومة موازية في دارفور على غرار حفتر وليبيا. لكن صمود الفاشر العظيم حطم امالهم.

الان ..

بعد أن فشلت كل المخططات ، يحاولون الخروج بأقل الخسائر ( قحت وحمدوك ) ، انهم يحاولون التخلص من الدعم السريع يحاولون اسقاط الجنين ( الدعم السريع) لإنقاذ الام ( قحت ).

خليك صاااحي يا جيش.

ماف حاجة اسمها قحت، ولا بنعرف زول اسمه حمدوك .

الان خرج المخطط الرئيسي لما يحدث في السودان إلى العلن ( الحكومة البرطانية ) ولن اقول بريطانيا ففي داخلها من يعترض على تصرفات حكومتهم، يجب البحث عن هولاء والتخالف معهم .

وليد محمدالمبارك احمد

