الفزعة السياسية الدولية؛ اسقاط الجنين (الدعم السريع) للحفاظ على الام (قحت) !
الفزعة السياسية الدولية؛ اسقاط الجنين ( الدعم السريع ) للحفاظ على الام ( قحت ) !
فشلت كل المخططات والسيناريوهات التي تم رسمها للسيارة على السودان؛ كلها دونما استثناء.
وذلك بسبب موقف الجيش السوداني والخركات المسلحة والمستنفرين اولا ، لكن والحق يقال فقد ساعد على ذلك ظروف دولية معقدة وهي :
– الحرب الاوكرانية
– المقاومة في فلسطين
– المقاومة في لبنان وسوريا
– التهديد الإيراني
– الرعب الحوثي
– التغيرات الساسية والدمغرافية في غرب افريقيا
– تهتك القرن الافريقي
لولا هذه الظروف لكان وضع السودان حرجا جدا.
– حاولوا بشتى السبل ان يوقفوا القتال في السودان لانه يسير لمصلحة الجيش ، ففتحو اكثر من منبر في افريقيا وأوروبا لذلك.
– حاولوا ان يستغلوا منظمات الأمم المتحدة ، فاعلنوا المجاعة ثم الكوارث ثم الاوبئة ، ليس لمساعدة السودانيين بل ، بل لإيقاف حرب لا تسير وفق ما يرجون.
– حاولوا اسقاط الفاشر لإعلان حكومة موازية في دارفور على غرار حفتر وليبيا. لكن صمود الفاشر العظيم حطم امالهم.
الان ..
بعد أن فشلت كل المخططات ، يحاولون الخروج بأقل الخسائر ( قحت وحمدوك ) ، انهم يحاولون التخلص من الدعم السريع يحاولون اسقاط الجنين ( الدعم السريع) لإنقاذ الام ( قحت ).
خليك صاااحي يا جيش.
ماف حاجة اسمها قحت، ولا بنعرف زول اسمه حمدوك .
الان خرج المخطط الرئيسي لما يحدث في السودان إلى العلن ( الحكومة البرطانية ) ولن اقول بريطانيا ففي داخلها من يعترض على تصرفات حكومتهم، يجب البحث عن هولاء والتخالف معهم .
وليد محمدالمبارك احمد
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