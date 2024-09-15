ريال مدريد ينتصر على سوسيداد ويحتفل بأول فوز خارج أرضه

حقق ريال مدريد فوزه الأول خارج ملعبه في الدوري الإسباني بموسم 2025/2024، بتجاوزه لعقبة ريال سوسيداد بنتيجة 0-2، على ملعب انويتا في مدينة سان سيباستيان، ضمن الجولة الخامسة، مساء اليوم السبت.

حاول ريال مدريد هز الشباك في العديد من المناسبات خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، وشهد إصابة النجم المغربي براهيم دياز في الدقيقة 25 ليأخذ البرازيلي رودريغو غوس مكانه.

في الشوط الثاني كسر فينيسيوس جونيور التعادل السلبي بتسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء أحتسبت في الدقيقة 58، وعاد ريال مدريد ليهدف من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 75 نفذها كيليان مبابي ليحتفل بثالث هدف له في مباراتين متتاليتين بالليغا.

ورفع النادي الملكي رصيده من النقاط لـ 11 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر والذي تنتظره مباراة يوم غد الأحد على ملعب جيرونا في الجولة ذاتها.

ويتساوى ريال مدريد في رصيد النقاط نفسه مع فياريال الثالث، لكنه يتفوق بفارق الأهداف حيث سجل 9 وتلقت شباكه 2، بينما سجل فياريال 11 واستقبل 8، ثم يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 8 نقاط ولديه مباراة أقل.

الشرق