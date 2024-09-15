مقابل إقامة وراتب.. تجنيد أفارقة في الجيش الإسرائيلي

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، يوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتجنيد عدد من طالبي اللجوء الأفارقة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، مقابل وعود بمنحهم إقامة دائمة في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الجيش يقدم لهؤلاء اللاجئين إغراءات بتقديم رواتب مماثلة لتلك التي يحصل عليها الجنود الإسرائيليون”.

وأضافت أن “المجندين الأفارقة في الجيش الإسرائيلي شاركوا فعلياً في عمليات بارزة في قطاع غزة”.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات، فقد بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر أكثر من 621 ضابطاً وجندياً، بينما تجاوز عدد الجرحى 3500.

في المقابل، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة جراء الحرب إلى أكثر من 41,182 شهيداً، وفقاً للجهات الصحية في القطاع، حيث تسببت الحرب في تدمير واسع النطاق وتشريد نحو 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

الشروق نيوز