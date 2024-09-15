نتنياهو يهدد الحوثيين بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على وسط إسرائيل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداً لجماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن، بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن نحو وسط إسرائيل.

وفي بداية الاجتماع الوزاري الأسبوعي، قال نتنياهو: “كان يجب على الحوثيين أن يدركوا الآن أننا سنرد بقسوة على أي محاولة للمساس بنا”، وفقاً لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأحد.

وأضاف: “من يحتاج إلى تذكير يمكنه زيارة ميناء الحديدة”.

جدير بالذكر أن إسرائيل شنت هجوماً على ميناء الحديدة الرئيسي، الخاضع لسيطرة الحوثيين، في 20 يوليو الماضي، بعد هجوم بطائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه تل أبيب، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 4 آخرين.

وأعلنت جماعة الحوثي اليوم الأحد عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت موقعاً عسكرياً في إسرائيل بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز، نشره على حسابه بمنصة “إكس” اليوم ، إن قواتنا الصاروخية نفذت بعون الله عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في منطقة يافا بفلسطين المحتلة.

وأضاف أن العملية نفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له، مشيرا إلى أن الصاروخ الفرط صوتي قطع مسافة تقدر بـ2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.

الشروق نيوز