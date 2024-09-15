أحمد السقا يهدي جائزته من مهرجان الفضائيات العربية للراحلة ناهد رشدي

حصل الفنان أحمد السقا على جائزة الإبداع في الدورة الـ15 من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك عن دوره في فيلم “السرب”.

وفي كلمته خلال التكريم، وجه السقا شكره للقوات المسلحة والقوات الجوية على الدعم الذي قدموه للفيلم، كما أهدى تكريمه لروح الفنانة ناهد رشدي التي توفيت اليوم.

يذكر أن فيلم “السرب” يوثق إحدى بطولات القوات الجوية المصرية، حيث يستند إلى الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية ضد مواقع تنظيم “داعش” في ليبيا، رداً على إعدام التنظيم الإرهابي 21 قبطياً مصرياً هناك. بعد ساعات من الحادثة، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بشن ضربة نوعية للانتقام لشهداء مصر، مستهدفة معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تابعة للتنظيم.

من ناحية أخرى تعاقد أحمد السقا على بطولة فيلم جديد بعنوان “خبطة العمر” من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وجارٍ اختيار باقي فريق العمل والتعاقد معهم.

الشروق نيوز