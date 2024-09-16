علي الحجار: محمد منير قادر على هزيمة المرض وتخطي الوعكة الصحية

علق الفنان علي الحجار على حفل تكريم بليغ حمدي ضمن مشروع “100 سنة غنا”، مشيرًا إلى أن بليغ لم يكن مجرد ملحن، بل كان يؤلف أغاني أيضًا، وله اسمه مسجل في جمعية المؤلفين. وأوضح أن فكرة المشروع لا تقتصر فقط على إحياء التراث الغنائي، بل تمتد لتشمل مجالات أوسع، مضيفًا أنه لا يؤيد منع أغاني المهرجانات.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أشار الحجار إلى أنهم استخدموا جملة “يا أرضنا” بصوت بليغ حمدي في مقدمة أغنية “لحن الأرض”. وتمنى أن يُعاد تنظيم الحفل الذي أقيم مؤخرًا في القاهرة مرة أخرى الأسبوع المقبل في الإسكندرية، لكن الميزانية كانت العائق الرئيسي أمام تنفيذ الفكرة.

كما أوضح أن مشروع “100 سنة غنا” يعتمد على إعادة توزيع الألحان القديمة بطرق جديدة، وأنه يمول المشروع من أمواله الخاصة، مشيرًا إلى أن كل حفل يتضمن مشاركة مطربين ومطربات شباب. وتمنى أن تقام حفلات المشروع في مسرح الإسكندرية وجميع المحافظات.

وعن الحالة الصحية للفنان محمد منير، علق قائلًا: “كانت حالته جيدة جدًا وسعيد وصوته جيد، ومحمد منير قادر أنه ينتصر على المرض ولديه حب للفن والحياة ولجمهوره.. وقادر على تخطي الوعكة الصحية التي يمر بها خلال الفترة الحالية”.

الشروق نيوز