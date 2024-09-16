السيول تسببت بقطع الطريق الرابط بين مدينة بورتسودان ومعبر “أوسيف” الحدودي مع مصر

أفاد شهود عيان من سكان منطقة “أربعات” شمال غرب بورتسودان لـ”الشرق” بعودة جريان السيول القادمة من عدة مناطق مروراً بسد “أربعات” المنهار.

ووفق السكان فإن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة غمرت المناطق المتضررة من انهيار السد والواقعة حوله، والتي أصبحت مجرى لمياه السيول بحسب الشهود.