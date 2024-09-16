سياسية
السيول تسببت بقطع الطريق الرابط بين مدينة بورتسودان ومعبر “أوسيف” الحدودي مع مصر
أفاد شهود عيان من سكان منطقة “أربعات” شمال غرب بورتسودان لـ”الشرق” بعودة جريان السيول القادمة من عدة مناطق مروراً بسد “أربعات” المنهار.
ووفق السكان فإن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة غمرت المناطق المتضررة من انهيار السد والواقعة حوله، والتي أصبحت مجرى لمياه السيول بحسب الشهود.
فيما تسببت السيول بقطع الطريق الرابط بين مدينة بورتسودان ومعبر “أوسيف” الحدودي مع مصر بشكل مؤقت، ولم تسجل خسائر في الأرواح والممتلكات حتى الآن وفق شهود العيان.
الشرق للأخبار – السودان
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