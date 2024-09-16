محمد محمود ينضم لفريق عمل فيلم “المستريحة” مع ليلى علوي وبيومي فؤاد

انضم الفنان محمد محمود إلى طاقم فيلم “المستريحة”، الذي تقوم ببطولته النجمة ليلى علوي ويشارك فيه الفنان بيومي فؤاد. وقد انتهى فريق العمل من تصوير جزء كبير من المشاهد، استعدادًا لعرض الفيلم قريبًا في دور السينما.

وأعرب محمد محمود عن سعادته بالانضمام إلى فريق الفيلم والتعاون مرة أخرى مع ليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد النجاح الذي حققوه سويًا في فيلم “شوجر دادي”.

فيلم “المستريحة” يضم نخبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبدالقوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

بوابة روز اليوسف