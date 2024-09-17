الميرغني يهنئ الأمة الإسلامية والسودانية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف

شاركت حشود غفيرة من السودانيين في احتفال المولد النبوي الشريف الذي أقيم 15 سبتمبر الذي يصادف اليوم الـ 12 من شهر ربيع الأول ذكري ميلاد الحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم .

وزُيّنت فيلا طيبة مقر اقامة الزعيم الاسلامي والوطني السوداني سماحة مولانا محمد عثمان الميرغني مرشد وشيخ الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بالسرادق والاعلام التي تعكس روح المناسبة، وسط مشاركة كبيرة من السادة آل البيت الميرغني وكبار خلفاء الطريقة الختمية ووسط حشدٍ جماهيري عريض ضاق به المكان علي اتساعه.

وجري قراءة سيرته صلي الله عليه وسلم وذكر شمائله وأنشدت القصائد الميرغنية في مدح النبي في اجواء روحانية عابقة لامست الروح والقلب وجسدت محبة الله بأبهى تجلياتها. وتفاعل معها الحضور بشغف وحماس، فكان أن عانقت الاناشيد والمدائح أرواحهم، وسط أجواء رائعة مليئة بالدفء والإيمان.

ومن جانبه تقدم سماحة مولانا محمد عثمان الميرغني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بالتهنئة للأمة الإسلامية بعامة والسودانيين بخاصة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا جميع المسلمين في أنحاء العالم لأهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع قيم الهدي النبوي الشريف؛ والاقتداء والتأسي بخاتم الانبياء والمرسلين في جميع أمور حياتنا واقتفاء نهجه صلي الله عليه وسلم سبيلا إلى تعزيز مبادئ الإخاء والمحبة والرحمة والسلام، وتكريس ثقافة التعايش والتآخي بين البشر .

وشدد مولانا الميرغني علي أن ابتعاد الأمة عن هديه صلي الله عليه وسلم نزع الرحمة من صدور البعض ولم نعد نرى إلا ترويع الآمنين وقتل الابرياء والشدة والبطش والقسوة بدلا من الرحمة والعطف. وأعرب سماحة الميرغني عن أمله في أن يعم السلام والوئام والرخاء جميع أرجاء العالم الإسلامي.

ودعا المولي العلي القدير أن ينعم السودان وأهل السودان ببركة هذه المناسبة العظيمة بالأمن والاستقرار والأزدهار ، وان يفرج الله عن البلاد الكُرَبْ والضيق والهم وان يجلب لأهل السودان النعم ويدفع عنهم النغم ،وأن يكشف الله الهم ويزيل الغم ويدفع الضرر. كما توجه بالدعاء الي المولي العلي القدير ربنا إن ما نراه في السودان يؤلمنا، فاللهم احقن الدماء ويسر الأمور وهون المصاب، وأدخل علي أهل السودان الطمأنينة والسكينة. اللهم أنك تعلم ما لا نعلم، وتعرف ما لا نعرف، فعليك بمن يريد بالسودان شرًا، فدمره تدميرًا وأجعل كيده في نحره، ولا تنصره، وطمئنا وأنصرنا على الظالمين. اللهم إنا نستودعك أهل السودان، فأمنهم بأمنك وأحفظهم بحفظك وأنصرهم بنصرك، يا خير الحافظين. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، نستودعك أهالي السودان، فأحفظهم بقوتك وعظمتك.