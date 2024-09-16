دراسة حديثة تكشف فوائد صحية غير متوقعة للسفر !

كشف دراسة جديدة أن السفر قد يؤخر أو يبطئ عملية الشيخوخة، ويعزز صحة الأشخاص البدنية والعقلية. بحسب شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

المشاعر الإيجابية

من خلال التعرض لأماكن وبيئات جديدة، وزيادة مستويات النشاط البدني، والتواصل الاجتماعي، وتعزيز المشاعر الإيجابية والحالة المزاجية، والتقليل من الشعور بالوحدة، وتعزيز الوظائف الإدراكية.

يعزز المناعة

وأفاد الباحثون بأن الذهاب إلى أماكن جديدة يؤدي إلى استجابة ترفع معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وهو ما قد يعزز المناعة ويصبح نظام الدفاع عن النفس أكثر مرونة”، وقد يتم إطلاق الهرمونات التي تساعد على إصلاح الأنسجة وتجديدها وتعزز عمل نظام الشفاء الذاتي.

المشي لمسافات طويلة

وأوضح الباحثون أن السفر يشمل أنشطة بدنية مثل المشي لمسافات طويلة، والتسلق، وركوب الدراجات، وهذه الأنشطة تسهم في تخفيف التوتر المزمن، كما يمكن أن تعزز تلك الأنشطة عملية التمثيل الغذائي، وحرق الطاقة، والتنظيم الذاتي لكيفية عمل أعضاء الجسم، وتحسين صحة القلب والدورة الدموية، وتسريع نقل العناصر الغذائية لكل الأعضاء، والمساعدة في التخلص من النفايات.

المرصد