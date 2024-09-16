ماسك يثير الجدل بتعليقه على محاولة اغتيال ترامب

علّق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على حادث إطلاق النار في ملعب الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا الأحد.

وفي منشور على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» قال ماسك: «لا أحد يحاول اغتيال بايدن وهاريس».

كما علّق رجل الأعمال ماسك على منشور من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي كتب: «أنا وكيلي نغادر مارالاغو، حيث أمضينا بضع ساعات مع الرئيس ترامب ونشكر الله على حمايته اليوم، مرة أخرى. لم يتحمل أي زعيم في التاريخ الأمريكي هجمات أكثر من ترامب وظل قوياً وصامداً».

وكتب ماسك في رده على منشور جونسون: «هذا صحيح».

غضب

وأثار تعليق ماسك حول عدم محاولة أحد اغتيال الرئيس بايدن أو نائبته هاريس، غضب كثيرين ممن اعتبروا التصريح بأنه «غير مسؤول».وتساءل آخرون ممن انتقدوا منشور ماسك قائلين: «هل تفكر قبل أن تقوم بنشر مثل هذه الأشياء؟».

وطالب عدد من الأشخاص ماسك بحذف منشوره، مؤكدين ضرورة حماية الديمقراطية الأمريكية بغض النظر عن الأشخاص الذين يتسابقون نحو البيت الأبيض.

ووصف بعض المتابعين لتعليق ماسك الملياردير بأنه يمثل «تهديداً للأمن الوطني»، بينما دعا آخرون إلى «إلغاء كافة العقود الحكومية الممنوحة لشركاته».

صحيفة الخليج