الحسد موجود.. مي عمر تعلق على تعرضها لحادث سير هي وزوجها محمد سامي

علّقت الفنانة مي عمر على تعرضها لحادث سير مع زوجها المخرج محمد سامي، مشيرة إلى أنها لا تحب أن تعزو كل ما يحدث لها إلى الحسد.

وفي تصريحات لبرنامج «عرب وود»، قالت مي عمر: “أكيد فيه حسد، لكن مش بحب أركز على ده. فكرة إن كل حاجة وحشة تحصل لي أقول إنها حسد مش منطقي. في ناس بترمي أي مشكلة على الحسد عشان يحسوا براحة، لكن في النهاية في حاجات فردية وأنا ممكن أكون غلطانة فيها”.

يُذكر أن المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر قد نجوا من حادث سير كبير، وقع الحادث مساء الأمس قرب وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، حيث فوجئ محمد سامي بسيارة فتاة تصدم سيارتهما من الخلف.

المصري اليوم