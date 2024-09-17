بعد طرحها «عودتني الدنيا».. ماذا قالت ياسمين عبدالعزيز لـ شيرين عبدالوهاب؟

علقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على أغنية «عودتني الدنيا» التي طرحتها الفنانة شيرين عبدالوهاب أول أمس.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز، مقطع من الأغنية، وعلقت عليه عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»: «الله يا شيري».

يُذكر أن أغنية «عودتني الدنيا»، من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، ولم تُعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب .

تقول بعض كلماتها: «عودتني الدنيا أخسر»،«وأني لما أحب حاجه أوام تسبني»،«أي لحظة فرح تقصر»،«طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني»،«حلمي راح كالعادة مني»،«قلت أحب الحزن يمكن»،«برضو زيك هيفارقني»،«بس دي الحاجه الوحيدة»،«اللي دائمًا بتلاحقني».

المصري اليوم