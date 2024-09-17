فتاة تهدي إلهام شاهين فيديو يجمعها مع والدتها الراحلة بالذكاء الاصطناعي

شاركت الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستجرام”، يظهر فيه مشهد يجمعها بوالدتها الراحلة وهي تحتضنها، كما ضم الفيديو أشقائها أيمن، إيناس، وأمير، بالإضافة إلى أحفادها محمود شاهين وإلهام صفي الدين، وقد تم إنشاؤه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وعلّقت إلهام شاهين على الفيديو قائلة: “شكراً للصديقة الرائعة ود الزهراني من مجموعة الإلهامية على هذا الفيديو المدهش. أنا فعلاً متفاجئة ومنبهرة بكيفية تحريك صورة فوتوغرافية بهذا الشكل وكأنها حركة طبيعية حقيقية.”

وأضافت: «حسيت إن أمي الله يرحمها تحضننا جميعا.. التقدم التكنولوجي أصبح مذهل.. تأثرت جدا بالفيديو.. كل كلمات الشكر لا تكفي.. أنت إنسانة جميلة حقيقي».

المصري اليوم