بوتين يرفع تعداد الجيش الروسي إلى 2.4 مليون فرد

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة عدد أفراد الجيش الروسي للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد.

وفقاً لمرسوم رئاسي جديد، سيرتفع العدد الإجمالي للقوات إلى 2.39 مليون فرد، بما في ذلك زيادة عدد الجنود إلى 1.5 مليون.

وكان بوتين قد حدد في ديسمبر الماضي هدفاً بزيادة حجم الجيش إلى 2.2 مليون فرد، من بينهم 1.33 مليون جندي، مما يظهر تصاعداً كبيراً في حجم القوات منذ بداية النزاع. هذه الزيادة الجديدة تمثل ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بعدد القوات عند بداية الحرب، والذي كان يتجاوز بقليل المليون جندي.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية تعليقاً فورياً على هذه الزيادة، لكنها كانت قد أشارت في الزيادة السابقة إلى أن التوسع سيتم عبر تجنيد مزيد من المتطوعين.

يُذكر أن الرئيس بوتين قد أمر في سبتمبر 2022 بتعبئة جزئية للجيش رداً على سلسلة من الهزائم العسكرية التي تعرضت لها القوات الروسية، ما أثار استياء واسعاً بين المواطنين ودفع العديد من الشباب إلى مغادرة البلاد بحثاً عن ملاذات أكثر أماناً.

صحيفة البيان