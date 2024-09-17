ممثل والي الجزيرة يدشن برنامج توفير الأمن الغذائي لمزارعي الجزيرة بولاية كسلا

دشّن الأستاذ مرتضى البيلي، أمين عام حكومة ولاية الجزيرة وممثل والي الجزيرة، يوم الاثنين بمدينة أروما في ولاية كسلا، برنامج توفير الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية للنازحين من مزارعي ولاية الجزيرة في كسلا. جاء هذا البرنامج بمبادرة من وزارة الإنتاج بولاية الجزيرة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج بكسلا ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرعاية كريمة من والي كسلا ووالي الجزيرة.

أكد ممثل والي الجزيرة على أهمية هذا البرنامج في دمج النازحين في دائرة الإنتاج والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم المتاحة في منطقة دلتا القاش لتوفير الأمن الغذائي. وأشاد بكافة الجهات التي ساهمت في تنفيذ البرنامج، مشيراً إلى دور الإدارة الأهلية بقيادة الناظر ترك في دعم نازحي ولاية الجزيرة. كما نوّه إلى أن استقبال أهالي كسلا للنازحين يعكس الروح الحقيقية للأخوة والترابط بين أبناء الوطن الواحد، داعياً للحفاظ على قيم التسامح والتعاون من أجل بناء مستقبل مشترك لجميع السودانيين.

من جانبها، عبرت د. عرفة محمود أحمد، المدير العام لوزارة الإنتاج بولاية الجزيرة والوزير المكلف، عن شكرها لحكومة كسلا ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والإدارة الأهلية بمنطقة دلتا القاش وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع. وأوضحت أن المشروع جاء نتيجة للتعاون المشترك بين وزارة الإنتاج بولاية الجزيرة والجهات الأخرى، مؤكدة أن دمج نازحي ولاية الجزيرة في منظومة الإنتاج بكسلا سيمكن من تبادل الخبرات والاستفادة منها في المستقبل، مشيرة إلى أن توفر الأراضي الخصبة في منطقة الدلتا يبشر بإنتاجية عالية.

من جهته، أكد المهندس عبد الحفيظ حسين، مدير التخطيط بوزارة الإنتاج بكسلا وممثل وزير الإنتاج، على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج بولاية الجزيرة بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتبادل المنافع والخبرات. كما دعا المنتجين من النازحين في منطقة دلتا القاش إلى استخدام أحدث الحزم التقنية لتحقيق أعلى إنتاجية، مناشداً ملاك الأراضي والإدارة الأهلية لمنح الفرصة لمزارعي ولاية الجزيرة للاستفادة من هذه الأراضي.