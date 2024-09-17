المستشار الثقافي والمدير الإداري بالسفارة السودانية يشاركان في فعالية توقيع كتاب الموت بالدانة لـ د. بخيتة أمين

شارك المستشار الثقافي بالسفارة السودانية بالقاهرة د. عاصم أحمد حسن يرافقه الأستاذ عمر محجوب المدير الإداري بالسفارة شاركا في فعالية توقيع كتاب ( الموت بالدانة ) للكاتبة الصحفية والإعلامية د. بخيتة أمين بنادي الزراعيين الدقي بالقاهرة.

وشهد الفعالية لفيف من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين من السودان ومصر.

وفي كلمته في البرنامج أشاد د. عاصم أحمد حسن المستشار الثقافي بالسفارة بمبادرة د. بخيتة أمين بالتوثيق لحرب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة والقوات المسلحة السودانية عبر هذا الكتاب والذي يعتبر من أوائل الإصدارات في هذا المجال، و عدّد د. عاصم مبادرات د. بخيتة في شتى المجالات متمنيا لها التوفيق والسداد.

وجاءت الكلمات في الحفل معبرة عن تضامن الشعب السوداني مع قواته المسلحة، آملين في العودة العاجلة لبلادهم مستذكرين الكثير من جرائم المليشيا المتمردة التي رصدها كتاب “الموت بالدانة”.