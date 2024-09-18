“الرحلة 404” لمني زكي يمثل مصر في الأوسكار

اجتمعت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار ظهر يوم الاثنين، وهي لجنة مكونة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين. وقد أعلنت اللجنة عن اختيار فيلم “رحلة 404” من إخراج هاني خليفة لتمثيل مصر في المسابقة، وذلك بأغلبية الأصوات.

وأوضحت اللجنة أن عملية الاختيار لم تكن سهلة نظراً لهيمنة الأفلام التجارية على الإنتاج السينمائي الحالي، مما يستدعي وقفة جادة من الجهات السينمائية المعنية للتصدي لهذه النوعية من الأفلام التي تؤثر سلباً على تاريخ السينما المصرية العريق. وفي سياق حديثه عن عمل اللجنة هذا العام، صرّح نقيب السينمائيين، مسعد فودة، قائلاً: “منذ الجلسة الأولى، التي تطلبت عقد جلستين، الأولى لمشاهدة القائمة الطويلة من الأفلام، والثانية لاختيار الفيلم الأكثر تصويتاً، شهدنا نقاشاً واسعاً حول مستوى الأفلام المعروضة. ولهذا، نناشد جميع الجهات والمؤسسات وشركات الإنتاج بالتركيز على جودة ومضمون الفيلم المصري، لأنه يمثل قلب صناعة السينما المصرية ورسالتها كقوة ناعمة.”

وأضاف فودة: “يتطلب الأمر تعاوناً من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات وغرفة صناعة السينما وشركات الإنتاج، لتحسين صورة ومستوى الفيلم المصري حتى يتمكن من المنافسة بقوة على الساحة الدولية، خصوصاً مع ازدياد قوة الأفلام العربية المنافسة.”

وحول اختيار فيلم “الرحلة 404” قال فودة: “هو الأكثر تصويتًا، ورأت اللجنة أنه يحمل مضمونًا جيدًا، ويمكن أن يمثلنا في تلك المنافسة.”

وأشار فودة إلى أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، كانت قد وضعت آليات جديدة لعمل اللجنة بأن يتم تحديث قوائم المشاركين باللجنة كل ستة أعوام، فمن مر على مشاركته أكثر من خمس أو ست سنوات يتم اختيار عضو آخر غيره حتى يتم تجديد دماء اللجان، وعملنا بتلك الآلية. وتقدم نقيب السينمائيين بالشكر لجميع أعضاء اللجنة على المجهود الكبير المبذول في عمل اللجنة خلال جلساتها.

بوابة روز اليوسف