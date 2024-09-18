نيكول سابا تطرح أغنيتها “الباب يفوت جمل” – فيديو

أطلقت النجمة نيكول سابا أحدث أغانيها بعنوان “الباب يفوت جمل” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

تعاونت نيكول في هذه الأغنية مع الشاعر أمير طعيمة الذي كتب الكلمات، وهي من ألحان محمد يحيى، وتوزيع وماستر علي فتح الله، وتوزيع رقمي من شركة فيرال ويف.

وكانت نيكول قد احتفلت في بداية الأسبوع بتكريمها وحصولها على جائزة الإبداع في مهرجان الفضائيات العربية عن أغنيتها “الكات كاتي” التي أطلقتها قبل أسابيع وحققت نجاحاً كبيراً.

بوابة روز اليوسف