رضوى الشربيني تعلن إنهاء تعاقدها مع قناة “سي بي سي سفرة”

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، يوم الثلاثاء، عن إنهاء تعاقدها مع قناة “سي بي سي سفرة” بعد تقديم برنامجها الشهير “هي وبس” لمدة 9 سنوات، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي منذ انطلاقه.

وعبر حسابها على إنستجرام، نشرت رضوى بيانًا رسميًا، جاء فيه: “أعبر عن خالص شكري لقناة سي بي سي سفرة على استجابتهم لطلبي بإنهاء التعاقد، كما أتوجه بالشكر الجزيل للشركة المتحدة للإعلام والقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال عملي معهم. أتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة وجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق.”

واختتمت رضوى الشربيني قائلة: كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهورى ومتابعي برنامج هي وبس على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي وإلى لقاء قريب بإذن الله.

بوابة الأهرام