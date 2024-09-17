شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تخطف قلوب المتابعين بوصلة ضحك جميلة أثناء إحيائها لحفل غنائي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة الشهيرة إيمان الشريف حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خطفت المطربة الجماهيرية قلوب المتابعين خلال ظهورها في حفل غنائي أحيته مؤخراً بإحدى دول الخليج وفقاً لما ذكر المتابعون.

https://www.facebook.com/reel/471105032303022

وظهرت إيمان الشريف, وهي تتبادل الضحكات مع أحد الحاضرين الحفل, وسط تجاوب جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي علق متغزلاً ومعجباً بضحكات المطربة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين