ترشيح أيتن عامر للبطولة النسائية أمام محمد رجب في “الحلانجي” وعرضه في رمضان 2025

رشح صناع مسلسل “الحلانجي” النجمة أيتن عامر لتلعب دور البطولة النسائية إلى جانب النجم محمد رجب، في عمل من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

يأتي ترشيح أيتن عامر بعد سلسلة من النجاحات التي جمعتها مع محمد رجب في السينما والتليفزيون، حيث كان أول تعاون بينهما في فيلم “سالم أبو أخته” عام 2014، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر. واستمر الثنائي في تحقيق النجاحات بفيلم “بيكيا” عام 2018، حيث تميزت علاقتهما الفنية بكيمياء واضحة على الشاشة.

لم يقتصر تعاونهما على السينما فقط، بل قدما معًا مسلسل “الأخ الكبير”، الذي نال ردود أفعال إيجابية وحظي بمتابعة واسعة عند عرضه. الأمر الذي يزيد من حماس الجمهور لرؤيتهما مجددًا في مسلسل “الحلانجي” خلال السباق الرمضاني 2025.

وتنتظر النجمة أيتن عامر طرح فيلمها الجديد “عنب” في دور عرض السينمات ابتداء من 19 سبتمبر الجارى، وتجسد خلاله شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

تدور أحداث فيلم “عنب” في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبيه لإتمام زواج أبطال الفيلم؛ حيث تدور أحداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم ينتمى لنوعية الساسبنس الكوميدي.

فيلم “عنب” من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

بوابة الأهرام