جنوب السودان: هناك تقدما يتم إحرازه نحو استئناف ضخ  النفط الخام

دولة جنوب السودان تقول إن هناك تقدما يتم إحرازه نحو استئناف ضخ النفط الخام المنتج محليا عبر السودان باستخدام خط أنابيب يمتد إلى ميناء في الجارة الشمالية “السودان”، حسب ما نقلته “رويترز” عن وزير المالية ومكتب الرئيس في جنوب السودان.

– صادرات النفط تمثل مصدرا مهما للإيرادات في جنوب السودان ، ويحصل السودان على حصة من الخام كرسوم عبور

– خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل النفط كان قد توقف منذ فبراير تقريبا بسبب مشكلات تتعلق بالحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حسب ما أُعلن في مارس الماضي.

– كانت جنوب السودان تنقل نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر السودان للتصدير بموجب اتفاقية بعد استقلاله عن الخرطوم في 2011 ليسيطر على معظم إنتاج النفط